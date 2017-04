Actualidade

O tenista espanhol David Ferrer, antigo terceiro jogador do ranking mundial, recebeu um 'wild card' para disputar o quadro principal do Estoril Open, que principia no sábado no Clube de Ténis do Estoril.

O atleta, de 35 anos e que tem 26 títulos no currículo, é um histórico do ténis espanhol, revelando-se como o segundo melhor da última década, atrás de Rafael Nadal.

"É um tenista que habituou a deixar tudo em campo. A sua combatividade é lendária e a sua qualidade também - ganhou 26 títulos em todas as diferentes superfícies da modalidade, chegou à final de Roland Garros e ganhou a Taça Davis ao serviço do seu país", justifica João Zilhão.