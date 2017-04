Maddie

A relação com a Polícia Judiciária na investigação ao desaparecimento de Madeleine McCann "é melhor do que nunca", garantiu hoje o diretor-geral adjunto da Polícia Metropolitana, Mark Rowley.

"Fico satisfeito por dizer que a nossa relação com os investigadores portugueses é melhor do que nunca e isso está a dar dividendos no progresso que estamos a fazer", afirmou, num comunicado emitido a propósito do 10º. aniversário do incidente.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 03 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.