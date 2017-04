Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, criticou hoje o "discurso dúplice" do Governo em relação à União Europeia, acusando os partidos que o apoiam de terem "uma agenda definida para que Portugal saia do Euro".

"São aqueles que nos governam hoje, aqueles que mais batem na Europa, que mais maldizem a Europa, que mais culpam a Europa e hoje já nem sequer o disfarçam, como se se tratasse de uma coisa menor os partidos que apoiam o Governo têm uma agenda definida para que Portugal saia do euro, para combater esta União Europeia", afirmou Passos Coelho.

O líder social-democrata criticou ainda as "muitas contradições" do Governo e da "maioria que o suporta" e questionou: "por que razão aqueles que nos governam têm um discurso tão dúplice quando olham para a União Europeia?".