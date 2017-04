Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, receberá o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, depois de uma primeira conversa agressiva entre os dois líderes, em janeiro passado, anunciou hoje a Casa Branca.

A reunião terá lugar no antigo porta-aviões desmilitarizado USS Intrepid, convertido num museu, em Nova Iorque, onde Donald Trump vai assinalar o 75.º aniversário da batalha do mar do Coral durante a Segunda Guerra Mundial, indicou o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

A Austrália é um dos aliados mais próximos dos EUA e Malcolm Turnbull fez parte dos primeiros dirigentes mundiais a quem Trump contactou por telefone após a sua posse, a 20 de janeiro.