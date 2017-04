Actualidade

O Presidente norte-americano considerou hoje que o Canadá tem sido "muito duro" com os Estados Unidos em matéria de comércio, defendendo a sua decisão de taxar a importação de madeira do vizinho do norte.

"As pessoas não se apercebem que o Canadá tem sido muito duro com os Estados Unidos", disse Trump na Casa Branca, durante a assinatura de um decreto sobre a promoção da agricultura norte-americana.

"Toda a gente pensa que o Canadá é maravilhoso e amável e eu também adoro o Canadá, mas, durante anos, eles eram mais espertos do que os nossos líderes", acrescentou.