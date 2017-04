Actualidade

O Sporting de Braga e o treinador Jorge Simão chegaram a acordo para a rescisão do contrato, revelou hoje o quinto classificado da I Liga de futebol.

Numa curta nota no seu sítio oficial na Internet, a SAD do clube minhoto "informa que o treinador Jorge Simão solicitou, esta terça-feira, uma reunião com a administração desta sociedade, na qual colocou à disposição o seu lugar no comando da equipa técnica".

"A SAD compreendeu e aceitou os motivos invocados pelo treinador, tendo ficado acertada a desvinculação de Jorge Simão e dos seus adjuntos Luís Miguel Vilela, Gilberto Andrade e André São Miguel. O Sporting de Braga agradece a Jorge Simão todo o profissionalismo e empenho colocados ao serviço desta sociedade, desejando-lhe as maiores felicidades", lê-se no comunicado.