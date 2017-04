Actualidade

A polícia do Rio de Janeiro concluiu na terça-feira a construção de uma torre blindada numa favela na zona norte daquela cidade brasileira, após cinco dias de intensos tiroteios que fizeram quatro mortos, informaram fontes oficiais.

Os confrontos armados entre a polícia militar do Rio de Janeiro e traficantes de droga no conjunto de favelas conhecido como Complexo do Alemão começaram na sexta-feira, quando foi iniciada a construção de uma torre blindada, uma iniciativa do comando daquela corporação para possibilitar condições de segurança aos agentes.

Nos tiroteios morreram quatro pessoas, a última das quais um adolescente de 13 anos, que foi atingido por uma bala perdida na madrugada de terça-feira e cuja morte desencadeou um violento protesto e confrontos entre manifestantes e polícias.