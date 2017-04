Actualidade

O ministro da Reconstrução japonês, Masahiro Imamura, apresentou hoje a demissão, um dia depois de ter feito um comentário considerado ofensivo sobre o maremoto de 11 de março de 2011.

Numa reunião do Partido Liberal Democrata (PLD, no poder), Imamura, de 70 anos, disse ter sido uma sorte que o desastre de 11 de março de 2011 tenha atingido o nordeste do país em vez da área metropolitana de Tóquio.

O ministro afirmou que o desastre causou prejuízos nas infraestruturas sociais avaliados em 226.000 milhões de dólares (207.000 milhões de euros), um impacto que teria sido muito maior caso a zona da capital tivesse sido afetada, de acordo com os meios de comunicação social japoneses presentes na reunião, na terça-feira.