Actualidade

As vendas 'online' na China, o maior mercado mundial em comércio eletrónico, aumentaram 32,1% no primeiro trimestre de 2017, face ao mesmo período do ano passado, para 1,4 biliões de yuan (186.000 milhões de euros).

Segundo dados divulgados pelo ministério do Comércio chinês, o aumento supera em três vezes a subida conjunta das vendas no setor do retalho, ilustrando a importância do comércio eletrónico no país asiático.

O aumento das vendas pela Internet foi mais acelerado no setor de entrega de comida ao domicílio - cresceu 163% - e no de marcação de viagens - subiu 64%.