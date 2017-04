Actualidade

A liberdade de imprensa no mundo "nunca esteve tão ameaçada como agora", alertou hoje a Repórteres Sem Fronteiras (RSF), invocando ataques contra 'media', notícias falsas, repressão e triunfo de "homens fortes".

De acordo com o relatório elaborado anualmente pela organização, a liberdade de imprensa conhece uma situação "difícil" ou "muito grave" em 72 de 180 países, incluindo China, Rússia e Índia, quase todas as nações do Médio Oriente ou da Ásia central e América central, e dois terços dos países de África.

A imprensa é livre apenas em meia centena de países em todo o mundo - na América do Norte, Europa, Austrália e sul de África --, indicou o documento, que manifesta preocupação relativamente ao "risco de grande inflexão da situação da liberdade de imprensa, "especialmente em países democráticos importantes".