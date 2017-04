Actualidade

A eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos precipitou "uma caça às bruxas" contra jornalistas em todo o mundo, afirma o relatório da liberdade de imprensa divulgado hoje pela organização Repórteres sem Fronteiras (RSF).

"As repetidas intervenções de Donald Trump a qualificar o quarto poder ['media'] e os seus representantes entre os 'seres humanos mais desonestos do mundo' por difundirem 'notícias falsas', pôs termo a uma longa tradição norte-americano de luta pela liberdade de informação", apontou o relatório anual da RSF.

Os Estados Unidos figuram no 43.º lugar do índice da liberdade de imprensa elaborado pela RSF - contra o 41.º no ano anterior - integrando o grupo de países com "situação satisfatória", imediatamente depois do Burkina Faso e antes das Comores, Taiwan e Roménia.