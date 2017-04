Actualidade

A chuva vai regressar a Portugal continental a partir de hoje na região sul, estendendo-se depois até sábado ao norte e centro, disse à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada, adiantando estar também prevista uma descida das temperaturas.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje e quinta-feira há apenas possibilidade de chuva fraca na região sul, que depois irá estender-se gradualmente até sábado às restantes regiões do continente.

"Hoje vamos ter, relativamente ao dia de ontem [terça-feira], uma pequena descida dos valores da temperatura em particular nas regiões do norte e centro e em especial nas regiões do interior. O vento vai soprar moderado a forte na faixa costeira a norte do Cabo Raso", disse.