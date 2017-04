Actualidade

O chefe de Estado timorense nomeou hoje o juiz Deolindo dos Santos para presidente do Tribunal de Recurso, depois de aceitar a demissão de Guilhermino da Silva, informou a Presidência de Timor-Leste.

"O Presidente da República Taur Matan Ruak, nomeou como presidente do Tribunal de Recurso o juiz Deolindo dos Santos. O novo Presidente do Tribunal de Recurso é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Pattimura, Ambon, lndonésia é um distinto magistrado de carreira, desde 2000, com uma ilustre carreira de magistrado judicial, encontrando-se nomeado para o Tribunal de Recurso desde 2011", de acordo com um comunicado enviado à Lusa.

Deolindo dos Santos toma posse na sexta-feira, sucedendo a Guilhermino da Silva que, na segunda-feira, apresentou a demissão por razões de saúde.