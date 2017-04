Actualidade

A Sonae - SGPS, SA vai comprar a totalidade do capital social da BRIO, a primeira cadeia de supermercados biológicos lançada em Portugal, que inclui seis unidades especializadas em alimentação biológica.

Segundo comunicou hoje a empresa à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), a aquisição dos supermercados BRIO permitirá à Sonae MC (unidade de retalho alimentar do grupo) acelerar a avenida estratégica de crescimento de Health & Wellness, em particular no segmento de alimentação saudável.

Os seis supermercados especializados em alimentação biológica da BRIO, constituída em 2008, estão todos localizados na zona metropolitana de Lisboa.