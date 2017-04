Actualidade

O grupo bancário espanhol Santander teve um lucro de 1.867 milhões de euros no primeiro trimestre de 2017, um aumento de 14,3 % em relação ao mesmo período do ano passado, com os resultados a aumentarem em nove dos 10 mercados onde está presente.

Na informação que enviou hoje de manhã à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o grupo explica que os resultados se devem ao sólido comportamento do negócio ordinário, com tendências positivas em todos os mercados.

O banco tem uma diversificação geográfica equilibrada, com a Europa a ser responsável por 52 % dos lucros e a América por 48 % (Brasil 26 %).