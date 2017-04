Actualidade

A polícia turca deteve hoje mais de 1.000 pessoas por suspeita de pertencerem ao grupo do clérigo Fethullah Gülen, opositor do Presidente Recep Tayyip Erdogan, anunciou o ministro do Interior, Süleyman Soylu.

"Esta manhã, foi lançada uma operação em 81 províncias. E ainda continua. Neste momento em que vos falo, 1.009 [pessoas] foram detidas em 72 províncias", afirmou o ministro, citado pela agência de notícias pro-governamental Anadolu.

Gülen é acusado por Ancara de ser responsável pela tentativa de golpe de Estado de julho passado, o que o líder religioso recusa.