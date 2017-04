Síria

O ataque com gás sarin contra a localidade síria de Khan Cheikhoun, que no início de abril fez 87 mortos, tem "a assinatura" do regime de Bashar al-Assad, acusa hoje um relatório dos serviços de informação franceses.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Marc Ayrault, disse hoje que Paris sabe, "de fontes seguras", que "o processo de fabrico do gás sarin que foi usado é típico do método desenvolvido em laboratórios sírios".

"Este método tem a assinatura do regime e isso permite-nos estabelecer a responsabilidade neste ataque", disse o chefe da diplomacia francesa, após uma reunião do Conselho de Defesa no palácio do Eliseu, com a presença do Presidente de França, François Hollande.