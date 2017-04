Sporting de Braga

Abel Ferreira vai ser apresentado hoje, às 18:30, como novo treinador do Sporting de Braga, sucedendo no cargo a Jorge Simão, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

O técnico de 38 anos, que orientava a equipa B dos bracarenses, é já o responsável do treino desta quarta-feira, sendo apresentado no auditório do Estádio Municipal de Braga, cerimónia com início marcado para as 18:30.

Ex-jogador de Penafiel, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e Sporting, clube onde terminou a carreira de atleta e começou a de treinador, no comando dos juniores dos 'leões', em 2011.