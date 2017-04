Actualidade

O ministro da Economia afirmou hoje que o Governo prevê 45 novos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para junho no aeroporto de Lisboa para acabar com as filas de turistas extracomunitários no país.

"Estamos a trabalhar num reforço dos meios do SEF, estamos a prever 45 novos inspetores do SEF para o início do verão, para junho", afirmou Manuel Caldeira Cabral na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito de uma audição regimental, em resposta a uma questão do PSD sobre como é que pensa acabar com as longas filas na zona dos passaportes no aeroporto de Lisboa.

Este reforço, segundo o governante, deverá permitir "acabar com essas filas tão longas que ocorreram em alguns momentos".