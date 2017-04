Actualidade

O cão que na terça-feira atacou uma criança de quatro anos em Matosinhos, no distrito do Porto, vai ficar "de quarentena pelo menos durante 15 dias", adiantou hoje à Lusa fonte oficial da câmara.

Após esse período de quarentena, caberá ao tribunal decidir se o animal será ou não eutanasiado, disse a mesma fonte, sublinhando que o cão está no Centro de Recolha Oficial de Matosinhos a ser avaliado pelo veterinário municipal.

O dono do cão, de 24 anos, está na manhã de hoje no Tribunal de Matosinhos a aguardar para ser ouvido pelo procurador do Ministério Público (MP).