Desporto

O Governo está a analisar várias medidas para diminuir a violência no futebol, tendo já pedido propostas à PSP e GNR, anunciou hoje a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

"Estamos analisar eventuais medidas que venham a ser tomadas precisamente para diminuir estes fenómenos da violência no desporto que criam sentimentos de insegurança", disse à agência Lusa Isabel Oneto, após ter participado na sessão de abertura do V Congresso Internacional sobre Segurança e Democracia.

A secretária de Estado adiantou que o Ministério da Administração Interna (MAI) já reuniu com as forças de segurança, além de estar a acompanhar todos os fenómenos relacionados com a violência no futebol e em contacto com o Ministério da Educação, designadamente com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto.