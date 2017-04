Actualidade

Os acionistas do BPI elegeram hoje com 99,77% de votos a favor a nova administração liderada por Pablo Forero, do CaixaBank, que sucederá à de Fernando Ulrich após a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da instituição espanhola sobre o banco português.

Esta informação foi hoje avançada por Fernando Ulrich em conferência de imprensa após a assembleia-geral do banco, que decorreu esta manhã no Porto com 94,06% do capital presente ou representado.

Os membros do Conselho de Administração só entrarão em funções após a autorização do Banco de Portugal (BdP), pelo que até lá se mantém a atual administração.