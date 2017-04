Actualidade

O Governo vai abrir dentro de duas semanas um concurso para as fileiras do pinho, sobro e eucalipto no valor global de 27 milhões de euros, anunciou hoje o ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.

A medida, conforme explicou o governante hoje ouvido na Comissão de Agricultura e Mar, insere-se no âmbito da reforma das florestas.

"Dentro de duas semanas estaremos em condições de abrir três concursos de nove milhões de euros cada para as fileiras do pinho, sobro e eucalipto", disse Capoulas Santos.