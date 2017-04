exposição

Uma exposição sobre descolonização vai reunir obras de artistas portugueses e estrangeiros, como Pedro Barateiro, Harun Farocki, Ângela Ferreira, Renée Green, Allan Sekula e Heimo Zobernig, a partir de sábado, no espaço cultural Lumiar Cité, em Lisboa.

Organizado pela associação Maumaus, dedicada à arte contemporânea, a exposição intitula-se "AAH Room", tem curadoria de Sarat Maharaj, e é inaugurada às 16:00, ficando patente até 04 de junho.

De acordo com a organização, a ideia para o projeto "AAH Room" partiu do curador e historiador de arte Sarat Maharaj, inspirando-se no modelo da própria sala de aulas quando estudava História da Arte numa universidade destinada a "negros de origem indiana" no regime do apartheid, em Salisbury Island, África do Sul, durante os anos de 1960.