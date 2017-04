Actualidade

A Comissão Europeia apresentou hoje iniciativas para relançar a Europa social, como a adoção do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e propostas de conciliação da vida pessoal com a profissional, que quer ver aprovadas até final do ano.

"Tenho procurado colocar as prioridades sociais no lugar que lhes é devido: no centro do trabalho desenvolvido na Europa", disse o presidente do executivo comunitário, Jean-Claude Juncker, em comunicado, sublinhando o desejo de ver o pilar social "aprovado ao mais alto nível político antes do final do ano".

Os princípios e os direitos consagrados no pilar dividem-se em três categorias: igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, condições de trabalho equitativas, proteção social e inclusão social.