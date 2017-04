CGD

O secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, disse hoje que não haverá despedimentos na Caixa Geral de Depósitos (CGD) e que está prevista a contratação de 100 pessoas por ano no banco público.

"A Caixa contratará pessoas: o que está previsto é a entrada de cerca de 100 efetivos por ano ao longo do período do plano de negócios [até 2020]. Esses efetivos irão suprimir competências que a Caixa não tem", afirmou Mourinho Félix hoje no parlamento.

Na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, onde o secretário de Estado e o ministro das Finanças, Mário Centeno, estão a ser ouvidos, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP apresentaram preocupações face à redução de 2.200 postos de trabalho na CGD até 2020.