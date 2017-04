Actualidade

A criança de quatro anos que na terça-feira foi atacada por um cão de raça Rottweiler, em Matosinhos, está consciente e a mãe, igualmente ferida, já teve alta hospitalar, informou à Lusa o pai.

"A minha mulher teve alta hospitalar só para estar junto da menina, mas tem um dreno no braço e poderá ter de ser operada, depende da evolução", afirmou Paulo Fernandes, pai da criança, enquanto aguardava para ser ouvido no Tribunal de Matosinhos pelo procurador do Ministério Público (MP) que hoje irá também ouvir o dono do animal.

Quanto à criança, internada no Hospital de São João, no Porto, o pai explicou que está consciente, estável e que não corre perigo de vida, mas perdeu "muito couro cabeludo", prevendo-se uma recuperação lenta.