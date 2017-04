WebSummit

A WebSummit acaba de inaugurar o seu primeiro escritório em Lisboa, no edifício Enter da Portugal Telecom, um espaço com capacidade para 100 pessoas e onde a operadora de telecomunicações também acolherá 'startups' do seu programa de empreendedorismo.

A partir de hoje, o número 7 da Rua da Moeda, edifício que pertence à PT e situado no Cais do Sodré, vai acolher "temporariamente" o primeiro escritório fora da Irlanda da cimeira tecnológica WebSummit, segundo informação da organização do próprio evento e da PT.

Em entrevista à Lusa, em setembro do ano passado, o presidente e fundador da WebSummit, Paddy Cosgrave, já tinha anunciado que ia abrir o primeiro escritório fora da Irlanda em Lisboa e contratar "mais de uma dúzia de colaboradores logo após a edição de 2016 do evento". Na altura, o Hub Criativo do Beato foi o lugar apontado.