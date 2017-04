Cinema

O Alien Day celebra-se hoje, enquanto a contagem decrescente continua para o lançamento do esperado novo capítulo do thriller de ficção científica Alien: Covenant de Ridley Scott, que será lançado nas salas de cinema portuguesas a 18 de maio.

Para comemorar o Alien Day, a UCI Cinemas vai realizar, em exclusivo, uma sessão hoje, às 21h30, em Lisboa, no UCI El Corte Inglés e no Porto, no UCI Arrábida 20, para os fãs da saga com a exibição do primeiro filme “Alien: O 8º Passageiro” de 1979, juntamente com um clip exclusivo de Alien: Covenant e uma visita aos bastidores pelo olhar do realizador Ridley Scott.

Sobre o filme:

Ridley Scott regressa para o universo que criou, com Alien: Covenant, um novo capítulo do seu inovador franchise, Alien. A tripulação da nave Covenant, com destino a um planeta remoto do outro lado da galáxia, descobre o que acredita ser um paraíso desconhecido, mas é na realidade um estranho e perigoso mundo. Quando descobrem uma ameaça além da sua imaginação, eles tentam uma angustiante fuga.

Realizdor: Ridley Scott

Elenco: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby