Espetáculo

A Aidglobal organiza a quinta edição de O Humor Acontece, hoje, às 21h, no Cinema São Jorge.

Carlos Moura, Guilherme Fonseca, Gustavo Vieira e Pedro Miguel Ribeiro são os humoristas que vão participar no evento solidário organizado pela Aidglobal. Apresentado por Pedro Luzindro, este espetáculo de stand-up comedy reúne alguns dos melhores comediantes do País. A quinta edição de O Humor Acontece está agendada para esta noite, às 21h, no Cinema São Jorge, em Lisboa.

O evento pretende angariar fundos. O montante angariado vai ajudar a Aidglobal no desenvolvimento do seu trabalho em defesa da Educação para a Cidadania Global junto de crianças, jovens e comunidade portuguesa em geral e no combate à iliteracia através da criação e equipamento de bibliotecas, atividades de animação da leitura e capacitação de técnicos e professores, em Moçambique.

Sobre a Aidglobal

Esta organização sem fins lucrativos, fundada a 4 de novembro de 2005 desenvolveu o seu trabalho por uma Educação de Qualidade, em Portugal e Moçambique. No nosso País, realiza um trabalho de sensibilização de crianças, jovens e comunidade em geral para os valores da Educação para a Cidadania Global.

Local: Cinema São Jorge, em Lisboa

Horário: 26 de abril, às 21h

Preço: €12