BPI

O futuro presidente executivo do BPI, Pablo Forero, garantiu hoje que o banco terá uma "evolução tranquila" sob a égide do CaixaBank e que está a ser estudada a forma como serão feitos cortes de custos e aumento de receitas.

Na conferência de imprensa que se seguiu à assembleia-geral de hoje do BPI, no Porto, o gestor foi questionado pelos jornalistas sobre o "plano de 100 dias" que o CaixaBank anunciou no início do mês que tinha em marcha para rentabilizar a operação do BPI.

Em resposta, Pablo Forero disse que a equipa do CaixaBank está a estudar o BPI para "identificar oportunidades de sinergias a longo prazo", com o objetivo de otimizar o banco, reduzindo custos e aumentando receitas.