Actualidade

Um silo-auto com 1.200 lugares no polo Hospitais da Universidade de Coimbra é um dos resultados de uma parceria hoje anunciada entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH).

A este silo-auto de quatro pisos - que terá acesso aos Hospitais da Universidade através de uma ponte pedonal com tapete rolante e que deverá estar construído até 30 de dezembro de 2018, numa área de 6.500 metros quadrados - acresce a requalificação dos atuais parques e a criação de outros, que tornarão possível o estacionamento a 1.240 viaturas.

O polo Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) ficará assim servido com um total de 2.440 lugares.