BPI

O futuro presidente executivo do BPI, Pablo Forero, disse hoje que encontrou no BPI "um banco muito bem gerido" e disse acreditar que a instituição será a que mais beneficiará da recuperação económica de Portugal.

"Encontrei um banco muito bem gerido, muito sólido e muito focado nos clientes", afirmou Forero aos jornalistas, na conferência de imprensa que se seguiu à assembleia-geral de hoje.

O gestor espanhol destacou os indicadores do BPI, nomeadamente os rácios de capital e a carteira de crédito, sobretudo o malparado, que disse ser dos "mais baixos de Portugal e mesmo da península", para considerar que o futuro do banco, agora sob a égide do CaixaBank, é favorável.