Actualidade

A Federação Nacional de Regantes de Portugal (Fenareg) alertou hoje para a existência de "30 mil hectares de culturas em risco" no Alentejo, por causa dos baixos níveis de armazenamento de água em albufeiras, devido à seca.

O armazenamento atual de água em algumas albufeiras "não poderá dar resposta às necessidades" e, além de questões ambientais e de qualidade da água, "apuramos 30 mil hectares de cultura em risco" no Alentejo, refere a Fenareg, num comunicado enviado à agência Lusa.

Por isso, admite, "poderão existir medidas de rateio" de água na campanha de rega deste ano, "como já foi anunciado para o Aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas", que beneficia 12.751 hectares nos concelhos de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, e de Grândola e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.