O ajuste direto foi o procedimento escolhido em 83% dos contratos públicos de aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas publicados em março, segundo a Síntese Mensal da Contratação Pública.

As estatísticas do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC), hoje divulgadas, mostram que em 12.604 contratos públicos, no valor de 618 milhões de euros, o ajuste direto foi a opção escolhida em 10.420 desses contratos, avaliados em 271 milhões de euros.

Em março dos 12.604 contratos públicos foram a concurso público 1.035, no valor de 230 milhões de euros, sendo, assim, o ajuste direto o procedimento utilizado em 83% dos casos.