Actualidade

O presidente do Banco Santander Totta, António Vieira Monteiro, assinalou hoje que sempre apoiou um acordo com o Estado português desde o primeiro momento em que surgiu o conflito devido aos contratos 'swap' assinados com transportadoras públicas.

"Eu sempre disse que era favorável a fazer um acordo com o Estado. Essa ocasião chegou neste momento. As circunstâncias são as mesmas ou não são as mesmas? Não sabemos as razões que levaram o Estado a não fazer o acordo naquele momento e a fazer neste momento", afirmou o gestor.

Vieira Monteiro, que respondia às questões dos jornalistas no âmbito da apresentação das contas do primeiro trimestre, acrescentou que "agora já existem sentenças, na altura não havia sentenças".