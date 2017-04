Ténis

A RTP é a televisão oficial do Millennium Estoril Open 2017, que decorre entre 29 de abril e 7 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

A transmissão do Millennium Estoril Open 2017 será assegurada pela RTP2 e RTP3, com a emissão do sorteio, de dois encontros diários, das Meias-Finais e da Final. Os jornalistas Carlos Albuquerque e Paulo Jorge irão acompanhar em permanência todos os momentos empolgantes da competição. A reportagem será também assegurada por João Miguel Nunes, Clara Osório, António Pedro Carvalho, João Domingos e João Pedro Mendonça. Os encontros contarão com os comentários do especialista RTP, Manuel Perez.

A maior competição nacional de ténis conta com a presença de vários atletas de renome a nível mundial, destacando-se a participação dos portugueses João Sousa, atual número 37 do ranking ATP, detentor de inúmeros recordes ao nível nacional e considerado o melhor tenista português de sempre, e de Gastão Elias, atual 90 do ranking ATP.