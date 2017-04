Sarampo

Entre 2000 e 2015, graças à vacinação, as mortes de menores de cinco anos devido ao sarampo diminuíram 85% e as devido ao tétano neonatal 83%, segundo números da UNICEF hoje divulgados.

A propósito da Semana Mundial da Imunização, que decorre até sexta-feira, a UNICEF estima ter imunizado quase metade das crianças menores de cinco anos, tendo adquirido em cem países cerca de 2,5 mil milhões de doses de vacinas, tornando o organismo da ONU o maior comprador de vacinas para crianças do mundo.

Num comunicado, a UNICEF salienta que "atende a quase metade das crianças do mundo com vacinas que salvam vidas" e diz que apesar do progresso "milhões de crianças ainda não são abrangidas pela vacinação que protege as suas vidas".