Actualidade

A Câmara da Trofa estima reduzir o consumo de papel em cerca de mil quilos por ano graças à implementação, a partir de maio, de um processo de desmaterialização de processos de urbanismo, indicou hoje a autarquia.

Em causa está o sistema designado por 'ePaper' que, conforme descreve nota camarária, passa por uma solução de gestão digital de ficheiros, abolindo a necessidade primordial da utilização do papel.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara da Trofa, distrito do Porto, apontou que de acordo com os números dos últimos anos, e tendo em consideração o crescimento do número de processos que tem verificado no primeiro trimestre deste ano, estima reduzir em cerca de mil quilos por ano o consumo de papel utilizado até à data para a realização de projetos.