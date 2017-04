Actualidade

O líder do PSD questionou hoje por várias vezes o primeiro-ministro sobre as razões da não nomeação de dois elementos para o Conselho de Finanças Públicas (CFP), acusando o PS de "lidar mal com as entidades independentes".

Na resposta, António Costa sublinhou que, de acordo com a lei, cabe ao Banco de Portugal e ao Tribunal de Contas proporem dois nomes para o CFP, mas o poder final de nomeação cabe ao Governo e escusou-se a adiantar a Pedro Passos Coelho as explicações que nem estas entidades independentes lhe pediram.

"Nós bem sabemos que 'quem se mete com o PS leva', quem se mete com o Governo leva", criticou Passos Coelho, no debate quinzenal no parlamento, acusando o "PS de lidar mal com as instituições independentes e agora lidar mal com o parlamento, a quem entende não dever satisfações".