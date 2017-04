Actualidade

O Benfica apresentou hoje o cubano Pedro Pichardo, vice-campeão do mundo do triplo salto em 2015, que vai 'render' Nélson Évora, agora do Sporting.

Pedro Pichardo falhou os Jogos Olímpicos Rio2016 devido a lesão no tornozelo direito, um problema que o cubano garante já ter superado.

"Encontro-me em boas condições e espero que tudo me corra bem neste novo desafio da minha carreira. Estou muito contente por representar o Benfica", disse Pedro Pichardo em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz.