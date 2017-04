Actualidade

O presidente do Banco Santander Totta (BST), António Vieira Monteiro, considerou hoje que nos últimos meses houve uma "evolução positiva" do setor bancário português, ainda que considere que persistem os problemas do crédito malparado e do Novo Banco.

"Acho que temos tido uma evolução positiva", afirmou o gestor durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados trimestrais do BST, apontando para "o aumento de capital da CGD [Caixa Geral de Depósitos] em vias de ser concretizado", para a "operação em mercado do BCP que permitiu o pagamento dos CoCo [instrumentos híbridos de capital]" e para a "clarificação da estrutura acionista do BPI".

E realçou: "Relativamente ao passado há uma melhoria do sistema bancário português. Mas restam alguns assuntos a resolver, como o problema do crédito malparado e o problema do Novo Banco".