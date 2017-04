Actualidade

O realizador e produtor norte-americano Jonathan Demme, autor de filmes como "O silêncio dos inocentes" e "Filadélfia", morreu hoje, em Nova Iorque, aos 73 anos, revelou a publicação Indiewire.

Jonathan Demme, que morreu em consequência de um cancro e de problemas cardíacos, esteve em Portugal em 2015 a convite do festival Lisbon & Estoril Film Festival, que lhe dedicou uma homenagem.

O cineasta, que conseguiu fazer carreira entre o cinema independente e as produções de Hollywood, começou como produtor de Roger Corman, no filme "Angels hard as they come", em 1971. Estreou-se como realizador pouco depois, em 1974, com "A gaiola das tormentas".