O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, repudiou hoje que os clubismos ponham em causa a vida das pessoas, apelando à união de todos os intervenientes para que o "grave problema" tenha um fim.

"O Governo, a Federação [Portuguesa de Futebol], a Liga e os clubes não podem admitir que este grave problema continue a manchar o futebol. Temos que curar esta doença juntos. É normal haver rivalidade e posições diferentes, porque estamos num país democrata", afirmou, lamentando: "Os clubismos não podem chegar ao ponto de colocar em causa a violência e até a vida das pessoas".

Durante o discurso de abertura do terceiro congresso 'The Future of Football', que decorre até quinta-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa, João Paulo Rebelo pediu que a "violência acabe", acreditando que "se cada um fizer a sua parte, o desporto estará no local que merece".