Novo Banco

O presidente do Banco Santander Totta (BST), António Vieira Monteiro, criticou hoje os moldes da operação de venda do Novo Banco à Lone Star, que implicam a manutenção de 25% do capital do banco de transição no Fundo de Resolução.

"Não entendo como é que o Fundo de Resolução vai ser chamado a mais responsabilidades perante o Novo Banco. Acho pouco razoável esse principio de que os terceiros sejam chamados a responsabilidade. Quem compra o banco tem obrigação de assumir os riscos da compra que faz", realçou o gestor.

"Agora, os outros bancos serem chamados a essa responsabilidade é um bocado forte", reforçou, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados trimestrais do BST, em Lisboa.