Actualidade

O antigo diretor do extinto Gabinete de Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA), exonerado pelo Governo por "desrespeito" do Estatuto do Pessoal Dirigente do Estado, vai trabalhar para o regulador europeu da aviação, a convite deste organismo.

Em nota enviada hoje à agência Lusa, Álvaro Neves refere que foi "convidado" pela Agência Europeia para a Segurança na Aviação (EASA) para "ocupar um lugar como 'perito nacional destacado' em segurança", cargo que irá assumir no departamento de investigação, estratégia e gestão de segurança a partir de 02 de maio, durante dois anos e com mais dois anos de opção.

Em 15 de fevereiro, na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, o ex-diretor do extinto GPIAA reiterou que a sua exoneração foi "um saneamento pessoal", para o "silenciar", e negou ter desrespeitado a tutela de quem "nunca recebeu orientações".