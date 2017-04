Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, a anunciou hoje que o défice baixou mais 290 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano e que o excedente primário cresceu 280 milhões de euros.

O anúncio do chefe do executivo foi feito no parlamento, enquanto respondia à presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, durante o debate quinzenal.

