Actualidade

O primeiro-ministro defendeu hoje que a estimativa de crescimento do investimento privado na economia portuguesa é a melhor dos últimos nove anos, registando-se aumentos em aquisições de máquinas e equipamentos e no setor da construção.

António Costa referiu estes indicadores no debate quinzenal, na Assembleia da República, após intervenções dos deputados socialistas Fernando Anastácio e Lara Martinho sobre investimento e investigação científica nos Açores.

Apesar de ter advertido que os dados económicos existentes para 2017 são ainda preliminares, o primeiro-ministro advogou mesmo assim que tudo indica que as perspetivas de crescimento do investimento "serão melhores do que as do ano passado, sobretudo ao nível do investimento".