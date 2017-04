Actualidade

O Conselho de Administração da EDP Renováveis considera que o preço da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela EDP, de 6,80 euros por cada ação, está "num intervalo de valorização da sociedade que se considera adequado".

No relatório sobre a oportunidade e as condições da Oferta Pública Geral e Voluntária de Aquisição de ações, hoje divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração afirma entender que a OPA, "não obstante não ter sido solicitada, é amigável, na medida em que é realizada pela acionista fundadora da EDP Renováveis, que sempre foi titular de uma posição de controlo maioritário no seu capital".

Tendo em conta "a visibilidade quanto ao cumprimento dos objetivos do plano de negócios, a capacidade da geração de caixa da EDP Renováveis, bem como o potencial de crescimento do setor, o Conselho de Administração é de opinião que, não obstante a contrapartida oferecida pela oferente poder não refletir integralmente o valor potencial da empresa no longo prazo, o preço da oferta se encontra num intervalo de valorização da sociedade que se considera adequado".