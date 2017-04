Desporto

O selecionador português, Fernando Santos, revelou hoje o objetivo de vencer o Mundial de futebol na Rússia, em 2018, salientando que o primeiro passo será alcançar a fase final da prova.

"Vamos jogar um campeonato do Mundo e motivação é conquistar essa prova porque nunca o fizemos. O primeiro grande objetivo é chegar à fase final e depois é procurar, sem rodeios, vencer. Temos esse objetivo que é vencê-lo", começou por dizer o Fernando Santos.

Em declarações durante o terceiro congresso "The Future of Football", que decorre até quinta-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o selecionador nacional explicou que a "base fundamental" para o sucesso passa pela "qualidade do futebol português".